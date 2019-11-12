"Барселона" презентовала патриотический комплект формы: видео
"Барселона" презентовала уже 4-ю игровую форму на нынешний сезон. На этот раз форма выполнена в желтых и красных цветах – цветах флага Каталонии.
Видеопрезентация новой экипировки была опубликована на официальном сайте "Барселоны".
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Новый комплект выполнен в желтом цвете с диагональными красными линиями, которые напоминают царапины.
29 ноября действующий чемпион Испании будет отмечать свое 120-летие. По этому случаю "Барселона" хотела еще раз напомнить о своей связи с родным регионом, его культурой и главными ценностями.
Добавим, что техническим партнером "блаугранас" остается американская компания Nike.
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