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"Барселона" приняла неожиданное решение относительно главного тренера

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Кике Сетьен / GORKA LEIZA

Руководство испанской "Барселоны" решило, что Кике Сетьен продолжит возглавлять команду. Каталонский гранд отказался от кандидатур Хави и Роналда Кумана.

Как сообщает испанское издание As, Сетьен будет тренировать "Барселону" и в этом сезоне, и в следующем.

Сетьен возглавил "сине-гранатовых" в январе, заменив на тренерском мостике Эрнесто Вальверде.

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По информации источника, "Барселона" отказался от вариантов с приглашением бывшего капитана команды Хави, который возглавляет катарский "Аль-Садд".

Также "Барселона" не будет приглашать главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана.

Отказ от варианта с 57-летним Куманом связан с переносом чемпионата Европы на 2021 год.

As информирует, что Сетьен останется тренером "Барселоны", даже если команда не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.

Под руководство Сетьена "Барселона" сыграла 12 матчей: 9 побед, 2 поражения, 1 ничья.

В то же время руководство клуба ожидает, что под руководством Сетьена игра команды будет улучшаться.

Срок действующего соглашения между Сетьеном и "Барселоной" истекает в 2022 году. По условиям контракта, соглашение может быть расторгнуто решением нового президента "Барселоны".

Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в июне 2021-го.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Барселона
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