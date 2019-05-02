"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео

Испанская "Барселона" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забила сразу три гола в ворота "Ливерпуля". При этом два из трех голов стали юбилейными.

Барселона – Ливерпуль 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

Уже на 4-й минуте встречи "Барселона" могла выходить вперед – Коутиньо прокинул мяч на Ракитича в штрафную, который сбрасывал под удар партнеру. Но защитник "Ливерпуля" заблокировал полет мяча. Ответил "Ливерпуль" мгновенно – Мане упал в штрафной соперников после столкновения с Пике. Однако главный арбитр матча решил, что там нарушения не было, поэтому и не назначил пенальти.

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Размен моментами состоялся и на 13-й минуте. Сначала "Барселона" вышла в быструю атаку, которую ударом должен был заканчивать Месси. Однако аргентинец не сумел сначала пробить, а потом у него защитники отобрали мяч. Хоть он и показывал, что мяч попал в руку Матипу. Сразу же возможность забить имел Салах. Игрок "Ливерпуля" подхватил мяч еще на своей половине поля, обыграл нескольких соперников. Но перед самой штрафной площадкой мяч у него из под ног выбил в подкате Серхи Роберто.

В середине первого тайма "Ливерпуль" понес потери – Кейта травмировался и не смог продолжить игру. Поэтому на поле вышел Хендерсон.

Мог своей бывшей команде забивать и Коутиньо. Но удар бразильца прошел мимо дальней штанги. Зато за "Барселону" забил Суарес, который тоже в свое время выступал за "Ливерпуль". Форвард в касание отправил мяч мимо Аллисона после прострела Жорди Альбы. При этом нападающий избежал офсайда, выбежав из-за спин двух защитников. Произошло это на 26-й минуте. И вошел в историю. Этот гол стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов. Больше только у извечного соперника "сине-гранатовых" – мадридского "Реала", у которого 551 гол. Для самого Суареса это первый гол в Лиге чемпионов этого сезона.

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"Барселона" продолжала давить на ворота соперников. Очередную возможность отличиться имел Коутиньо, но Фабинью выбил мяч из под его ног. Ответ "Ливерпуля" – момент Мане, когда он откликнулся на пас Милнера, но перебросил вратаря, пробивая из пределов штрафной.

Видео моментов первого тайма матча Барселона – Ливерпуль

Второй тайм начался с момента "Ливерпуля" – опасно пробивал Милнер. Но тер Штеген спас команду от пропущенного гола. Впоследствии еще раз пробивал Милнер, когда мяч на него пропустил партнер по команде после прострела с фланга. И снова "Барселону" спас тер Штеген.

Перед этим был момент у Салаха, который пробивал в левый нижний угол ворот. Но хозяев спас вратарь, отбив мяч на угловой.

Месси, который проводил свой 100-й матч как капитан "Барселоны", мог забивать на 63-й минуте. Видаль избежал офсайда и отдавал пас на партнера, но ван Дейк сумел вовремя выбить мяч. Угловой ни к чему не привел.

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На 75-й минуте "Барселона" забила во второй раз. Месси отдал пас в штрафную на Жорди Альбу. Защитнику помешал пробить Робертсон, но мяч отлетел к Суаресу. После его удара мяч попал в перекладину. От которой отлетел к Месси. Никто из игроков "Ливерпуля" не помешал ему с близкого расстояния забить гол.

На 82-й минуте капитан "Барселоны" сделал счет разгромным. Месси мощно и метко пробил со штрафного, выполнив идеальный удар по траектории полета мяча. Тот пролетел над стенкой и влетел в верхний угол ворот. Для аргентинца это 600-гол за "Барселону".

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS



#Messi600 pic.twitter.com/8sI0liDx5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 травня 2019 р.

И снова сразу "Ливерпуль" имел возможность забить. Дважды. Бускетс ошибся, выбивая мяч вблизи своей штрафной площадки. В итоге тот улетел к Фирмино. Бразилец пробивал с угла ворот мимо голкипера. Но попал в ногу Лангле почти на линии ворот. Первым на добивании был Салах. Но мяч после его удара с линии вратарской попал перекладину и улетел в поле.

Команды продолжали атаковать ворота друг друга. У "Ливерпуля" на поле вышел нападающий Ориги вместо полузащитника Милнера, "Барселона" же уже в добавленное арбитром время заменила Суареса на Дембеле. Француз даже имел возможность забить, но пробил выше. А затем неудачно пробил точно в руки голкиперу.

"Барселона" уверенно победила. И теперь едет в Ливерпуль в статусе фаворита пары. Матч на "Энфилд Роуд" состоится 7 мая.