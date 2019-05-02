"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео
Испанская "Барселона" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забила сразу три гола в ворота "Ливерпуля". При этом два из трех голов стали юбилейными.
Барселона – Ливерпуль 3:0
Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82
Уже на 4-й минуте встречи "Барселона" могла выходить вперед – Коутиньо прокинул мяч на Ракитича в штрафную, который сбрасывал под удар партнеру. Но защитник "Ливерпуля" заблокировал полет мяча. Ответил "Ливерпуль" мгновенно – Мане упал в штрафной соперников после столкновения с Пике. Однако главный арбитр матча решил, что там нарушения не было, поэтому и не назначил пенальти.
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Размен моментами состоялся и на 13-й минуте. Сначала "Барселона" вышла в быструю атаку, которую ударом должен был заканчивать Месси. Однако аргентинец не сумел сначала пробить, а потом у него защитники отобрали мяч. Хоть он и показывал, что мяч попал в руку Матипу. Сразу же возможность забить имел Салах. Игрок "Ливерпуля" подхватил мяч еще на своей половине поля, обыграл нескольких соперников. Но перед самой штрафной площадкой мяч у него из под ног выбил в подкате Серхи Роберто.
В середине первого тайма "Ливерпуль" понес потери – Кейта травмировался и не смог продолжить игру. Поэтому на поле вышел Хендерсон.
Мог своей бывшей команде забивать и Коутиньо. Но удар бразильца прошел мимо дальней штанги. Зато за "Барселону" забил Суарес, который тоже в свое время выступал за "Ливерпуль". Форвард в касание отправил мяч мимо Аллисона после прострела Жорди Альбы. При этом нападающий избежал офсайда, выбежав из-за спин двух защитников. Произошло это на 26-й минуте. И вошел в историю. Этот гол стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов. Больше только у извечного соперника "сине-гранатовых" – мадридского "Реала", у которого 551 гол. Для самого Суареса это первый гол в Лиге чемпионов этого сезона.
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"Барселона" продолжала давить на ворота соперников. Очередную возможность отличиться имел Коутиньо, но Фабинью выбил мяч из под его ног. Ответ "Ливерпуля" – момент Мане, когда он откликнулся на пас Милнера, но перебросил вратаря, пробивая из пределов штрафной.
Видео моментов первого тайма матча Барселона – Ливерпуль
Второй тайм начался с момента "Ливерпуля" – опасно пробивал Милнер. Но тер Штеген спас команду от пропущенного гола. Впоследствии еще раз пробивал Милнер, когда мяч на него пропустил партнер по команде после прострела с фланга. И снова "Барселону" спас тер Штеген.
Перед этим был момент у Салаха, который пробивал в левый нижний угол ворот. Но хозяев спас вратарь, отбив мяч на угловой.
Месси, который проводил свой 100-й матч как капитан "Барселоны", мог забивать на 63-й минуте. Видаль избежал офсайда и отдавал пас на партнера, но ван Дейк сумел вовремя выбить мяч. Угловой ни к чему не привел.
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На 75-й минуте "Барселона" забила во второй раз. Месси отдал пас в штрафную на Жорди Альбу. Защитнику помешал пробить Робертсон, но мяч отлетел к Суаресу. После его удара мяч попал в перекладину. От которой отлетел к Месси. Никто из игроков "Ливерпуля" не помешал ему с близкого расстояния забить гол.
На 82-й минуте капитан "Барселоны" сделал счет разгромным. Месси мощно и метко пробил со штрафного, выполнив идеальный удар по траектории полета мяча. Тот пролетел над стенкой и влетел в верхний угол ворот. Для аргентинца это 600-гол за "Барселону".
И снова сразу "Ливерпуль" имел возможность забить. Дважды. Бускетс ошибся, выбивая мяч вблизи своей штрафной площадки. В итоге тот улетел к Фирмино. Бразилец пробивал с угла ворот мимо голкипера. Но попал в ногу Лангле почти на линии ворот. Первым на добивании был Салах. Но мяч после его удара с линии вратарской попал перекладину и улетел в поле.
Команды продолжали атаковать ворота друг друга. У "Ливерпуля" на поле вышел нападающий Ориги вместо полузащитника Милнера, "Барселона" же уже в добавленное арбитром время заменила Суареса на Дембеле. Француз даже имел возможность забить, но пробил выше. А затем неудачно пробил точно в руки голкиперу.
"Барселона" уверенно победила. И теперь едет в Ливерпуль в статусе фаворита пары. Матч на "Энфилд Роуд" состоится 7 мая.