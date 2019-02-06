Барселона – Реал: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании

Каталонская "Барселона" померится силами с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала Кубка Испании. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу как в этом матче, так и в противостоянии в целом.

В первом матче букмекеры отдают предпочтение именно "Барселоне". На то, что победят хозяева "Камп Ноу", в William Hill выставили коэффициент 1,70. На победу "Реала" – 4,50. Ничья в этом матче – 4,20.

Относительно прохода в финал Кубка Испании, то здесь тоже больше шансов у "Барселоны" – 1,61 в противовес 2,20 на проход "Реала".

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На победу "Барселоны" в этом матче эксперты PariMatch выставили коэффициент 1,72. Это самый высокий из предложенных вариантов. На то, что победит "Реал" – 4,60. Ничья оценена тоже в 4,20

У "Фаворит спорт" победа "Барселоны" – 1,69. Победа "Реала" – 4,60. Ничья – 4,30.

Больше шансов "Барселона" имеет и на выход в финал – 1,58 на такой итог. На то, что финалистом станет мадридский клуб – 2,46.

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в среду, 6 февраля. Начало в 22:00. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала. Ответный матч состоится 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".

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