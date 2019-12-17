Барселона – Реал прогноз букмекеров на "Эль Классико"

В среду, 18 декабря, каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в рамках перенесенного матча 10 тура чемпионата Испании. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов выиграть в "Эль Классико".

Барселона – Реал: прогноз

К поединку обе команды подходят с одинаковым количеством очков. "Барселона" и "Реал" набрали по 35 очков и удерживают первое место в чемпионате Испании.

Зато у клубов разные кадровые проблемы. Если у каталонцев травмирован Усман Дембеле, то в лазарете "сливочных" 4 важных футболиста – Эден Азар, Марко Асенсио, Марсело и Хамес Родригес.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге фаворитом поединка является "Барселона", для которой игра будет домашней. Победу "блауграны" в очередном "Эль Классико" букмекеры оценили коэффициентом 1,73.

В последних десяти матчах на "Камп Ноу" хозяева получили только три победы. Четыре матча выиграл "Реал", а еще три игры завершились вничью. Коэффициент на то, что команды снова разойдутся миром – 4,15. Если же "Реал" получит очередную победу – 4,35.

Прогноз Pari Match

Матчи между "Реалом" и "Барселоной" редко заканчиваются малым количеством голов. Следовательно, высока вероятность, что болельщики станут свидетелями нескольких голов.

Коэффициент на то, что "Барселона" сможет победить и ТВ 2.5 – 2,30. Если же подопечные Зинедина Зидана получат победу на "Камп Ноу" и ТВ 2.5 – коэффициент 5,40.

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Прогноз 1xbet

Лучшими бомбардирами "Барселоны" и "Реала" в новом сезоне являются Лионель Месси и Карим Бензема соответственно. Оба футболиста забили по 12 голов и ведут прямую борьбу в гонке бомбардиров.

Коэффициент на то, что Месси сумеет отличиться в воротах "Реала" – 1,57. Если же Лео не удастся это сделать – коэффициент 2,23. Гол Бензема в ворота "Барселоны" – коэффициент 2,39.

Поединок "Барселона" – "Реал" состоится 18 декабря. Начало игры в 21:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.