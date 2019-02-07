"Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов

54 Читати новину українською
Барселона - Реал: видео голов, обзор матча Кубок Испании 2018/19
Барселона - Реал: результат и видео голов / Фото из открытых источников

"Барселона" и "Реал" не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Барселона – Реал 1:1
Голы: Малком, 58 – Васкес, 6

Читайте также: Коноплянка может сыграть против Зинченко в Лиге чемпионов

Первый матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" оказался достаточно ярким, даже несмотря на то, что Месси остался в запасе.

Первую половину встречи активнее провели гости. Не в последнюю очередь из-за быстрого забитого мяч – уже на 6 минуте Лукас Васкес в касание замкнул поперечную передачу Карима Бензема.

"Барселона" беспощадно атаковала, но сравнять счет получилось только после перерыва. Сначала Хорди Альба не реализовал выход один на один с Навасом, но Суарес не выключился из борьбы и сотряс стойку. Цепочку неудач прервал бразилец Малком, который добил мяч в сетку – 1:1.

Матч-ответ на "Сантьяго Бернабеу" состоится 27 февраля. В другом полуфинальном матче Кубка сильнейшего определят "Бетис" и "Валенсия".

Видео голов матча Барселона – Реал

Подписывайся на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет сухо и солнечно
сегодня
372
Теги: Футбол Спорт Реал ФК Барселона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
6 февраля 17:14 Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
82
Даяна Ястремская выиграла первый матч для сборной Украины на Кубке Федераций
6 февраля 12:49 Даяна Ястремская выиграла первый матч для сборной Украины на Кубке Федераций
61
"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира
6 февраля 11:15 "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира
95
Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу
6 февраля 09:33 Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу
95
"Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА
6 февраля 09:16 "Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА
84
Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
5 февраля 14:00 Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
184
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук