"Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов
"Барселона" и "Реал" не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Барселона – Реал 1:1
Голы: Малком, 58 – Васкес, 6
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Первый матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" оказался достаточно ярким, даже несмотря на то, что Месси остался в запасе.
Первую половину встречи активнее провели гости. Не в последнюю очередь из-за быстрого забитого мяч – уже на 6 минуте Лукас Васкес в касание замкнул поперечную передачу Карима Бензема.
"Барселона" беспощадно атаковала, но сравнять счет получилось только после перерыва. Сначала Хорди Альба не реализовал выход один на один с Навасом, но Суарес не выключился из борьбы и сотряс стойку. Цепочку неудач прервал бразилец Малком, который добил мяч в сетку – 1:1.
Матч-ответ на "Сантьяго Бернабеу" состоится 27 февраля. В другом полуфинальном матче Кубка сильнейшего определят "Бетис" и "Валенсия".
Видео голов матча Барселона – Реал
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