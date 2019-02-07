"Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов

"Барселона" и "Реал" не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Барселона – Реал 1:1

Голы: Малком, 58 – Васкес, 6

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Первый матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" оказался достаточно ярким, даже несмотря на то, что Месси остался в запасе.

Первую половину встречи активнее провели гости. Не в последнюю очередь из-за быстрого забитого мяч – уже на 6 минуте Лукас Васкес в касание замкнул поперечную передачу Карима Бензема.

"Барселона" беспощадно атаковала, но сравнять счет получилось только после перерыва. Сначала Хорди Альба не реализовал выход один на один с Навасом, но Суарес не выключился из борьбы и сотряс стойку. Цепочку неудач прервал бразилец Малком, который добил мяч в сетку – 1:1.

Матч-ответ на "Сантьяго Бернабеу" состоится 27 февраля. В другом полуфинальном матче Кубка сильнейшего определят "Бетис" и "Валенсия".

Видео голов матча Барселона – Реал

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