"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео

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"Гранада" победила "Барселону"
"Гранада" победила "Барселону" / twitter.com/GranadaCdeF

Испанская "Барселона" проиграла на выезде "Гранаде" в матче чемпионата. Победители же вышли на первое место в турнирной таблице после этой победы.

Гранада – Барселона 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильйо, 66 (пен)

Матч для "Барселоны" начался просто ужасно – "сине-гранатовые" пропустили уже на 63-й секунде встречи. Провалился Семеду, у которого отобрали мяч. Азиз уже отправлял мяч в пустой угол ворот после прострела Сольдадо.

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В целом, в первом тайме хозяева больше владели инициативой. Поэтому тер Штегену неоднократно приходилось вступать в игру. У его протеже Силвы работы было значительно меньше.

Такой ход матча не слишком удовлетворял тренера "Барселоны" Вальверде, и в начале второго тайма он выпустил сразу Месси и Фати. Но и они ничего не смогли сделать против защиты "Гранады". Зато хозяева забили еще раз. Сделали они это с пенальти, который арбитр назначил после просмотра видеоповтора. Он зафиксировал игру рукой у Артура Видаля, который несколькими минутами ранее вышел на поле. Удар с отметки четко выполнил Вадильйо.

Видеообзор матча Гранада – Барселона

До конца матча "Гранаде" удалось удержать победный счет. А благодаря этой победе команда поднялась сразу на первое место в турнирной таблице. "Барселона" лишь седьмая.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Барселона
Источник: 24 канал
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