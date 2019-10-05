Барселона – Севилья: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

В воскресенье, 6 октября, испанская "Барселона" сыграет на своем поле матч чемпионата против "Севильи". Просмотреть этот матч можно будет и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

С этого сезона испанская Ла Лига вернулась на украинские телеэкраны. Матч "Барселона" – "Севилья" покажет телеканал "Футбол 1". Но стоит отметить, что матч начнется в 22:00. Зато к тому времени на канале будет идти программа "Большой футбол". А трансляция матча начнется только в 23:00. Поэтому неизвестно, будет ли канал показывать матч с опозданием, или покажет только второй тайм.

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Зато смотреть онлайн матч "Барселона" – "Севилья" можно на двух OTT-платформах – Oll.tv и Megogo. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям платный. На Oll.tv можно взять подписку "Футбол" 89 гривен в месяц (только телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2") или "Суперспорт" за 139 гривен в месяц (каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport).

На Megogo подписка оптимальная стоит 97 гривен в месяц. Но в нее входит доступ не только к трансляции футбольных матчей, но и к более 185 других телеканалов.

Напомним, матч "Барселона" – "Севилья" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.