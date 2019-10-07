"Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
Испанская "Барселона" в рамках чемпионата принимала дома "Севилью". И забила в ворота соперника сразу четыре гола.
Барселона – Севилья 4:0
Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78
Удаление: Араухао, 87, Дембеле, 88 (Барселона)
Хотя именно "Севилья" первой создала голевой момент. Но "Барсу" спас тер Штеген. А после того за десять минут хозяева забили трижды. Особенно эффектным получился первый гол – Суарес забил его в падении через себя.
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У защитников "Севильи" были претензии по голу Артура Видаля после паса Артура. Однако арбитр не зафиксировал положение вне игры.
Еще в первом тайме "Севилью" "добил" Дембеле, эффектно убрав соперника на замахе.
"Севилья" могла сократить отставание, но де Йонг попал в штангу, отобрав мяч у соперника перед штрафной.
Зато забил Месси. Он отличился ударом со штрафного.
А в конце матча "Барселона" осталась вдевятером. Сначала Араухо сфолил против соперника, за что получил красную карточку. На поле возник небольшой спор, который закончился удалением и для Дембеле.
Видеообзор матча Барселона – Севилья
"Барселона" побеждает и теперь на втором месте в турнирной таблице. Отставание от первого "Реала" составляет всего два очка. А вот "Севилья" на шестой позиции.
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