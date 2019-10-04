Барселона – Севилья: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

В воскресенье, 6 октября, в чемпионате Испании состоится одно из самых интересных противостояний – в гости к "Барселоне" приедет "Севилья". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Барселона – Севилья. Прогноз

"Барселона" в этом матче является явным фаворитом. Несмотря на не слишком удачную игру, которую команда показывает в последнее время, а также постоянные травмы игроков, именно "блаугранас" имеют больше шансов на победу в игре с "Севильей". Подтверждением этого может быть игра "Барселоны" против "Интера" в Лиге чемпионов. Пропустив быстрый гол в начале матча, команда сумела выиграть.

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Преимуществом "Барселоны" будет и то, что "Севилья" свой матч сыграла на день позже – в четверг, 3 октября, они сыграли в Лиге Европы против АПОЭЛ и минимально победили.

Относительно букмекеров, то коэффициенты на "Барселону" колеблются в районе 1,55, в то время как на "Севилью" принимают с коэффициентом 6,40. Ничья – 4,50.

Матч "Барселона" – "Севилья" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало матча в 22:00.

Прогноз Favorit

Их эксперты на победу "Барселоны" принимают с коэффициентом 1,49. Зато победа "Севильи" – 6,25. Ничья в матче – 4,50.

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Что касается количества голов, то ожидается около трех. Да, коэффициент на "тотал матча больше 3,0" – 1,84, а "тотал матча меньше 3,0" – 1,98

Прогноз 1xbet

Здесь ожидают победу "Барселоны" с коэффициентом 1,55. Победа их соперников – 6,40. Ничья – 4,50.

На то, что обе команды забьют в этом матче, коэффициент 1,665. Что такого не произойдет – 2,325.