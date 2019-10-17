"Барселона" согласилась перенести матч с "Реалом" из-за массовых протестов в Каталонии

Массовые протесты в Барселоне могут повлиять и на главный матч чемпионата Испании – "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом".

Матч между грандами испанского чемпионата должен состояться в Барселоне 26 октября. Однако на этот день в городе объявили массовые протесты. Причиной стали тюремные сроки для лидеров Каталонии, которые объявили о референдуме за независимость региона от Испании. Первые протесты уже состоялись 15 октября.

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Почему Каталония хочет независимости?

Каталонцы уважают свою историю и говорят на собственном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.



1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.



11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии. Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.



15 октября каталонским политикам вынесли приговор – от 9 до 13 лет заключения. Из-за этого в городе начались массовые протесты. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.

Из-за массовых протестов руководство чемпионата Испании обратилось к "Барселоне" с предложением перенести матч против "Реала". При этом стоит отметить, что "сине-гранатовые" являются активными сторонниками независимости Каталонии. Одним из предложений было перенести матч 26 октября, который должен был состояться в Барселоне, в Мадрид. Однако с этим категорически не согласился каталонский клуб. Второе предложение – перенести матч на другую дату – середину декабря.

"Барселона" сначала не согласилась на это. Однако Marca сообщает, что руководство клуба таки решило принять предложение перенести матч на другую дату. Скорее всего игра состоится 18 декабря. Однако окончательное решение будет известно позже.