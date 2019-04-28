Барселона стала чемпионом Испании благодаря голу Месси: видео

Лионель Месси принес победу "Барселоне" в матче поты "Леванте". Благодаря этому "блаугранас" стала чемпионом Испании.

Барселона – Леванте 1:0

Гол: Месси, 62

"Барселона" в случае победы могла стать чемпионом Испании досрочно. И команда вышла с целью забить и победить. Поэтому уже с начала матча прижала гостей к их штрафной. Удары сыпались один за другим, но надежно в воротах "Леванте" действовал Айтор. Он раз за разом спасал свою команду от пропущенного гола. Всего за первый тайм – 13 ударов (7 из которых – в створ) в исполнении игроков "Барселоны". И ни одного у противоположных ворот. Но голов так и не было.

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Второй тайм начался с выхода Месси на поле. Он заменил Коутиньо. И принес победу "Барселоне". На шестьдесят второй минуте капитан принял пас в штрафной, одним касанием убрал двух соперников и пробил в дальний угол. На этот раз Айтор не спас свою команду.

После пропущенного гола можно было ожидать, что "Барселона" пойдет забивать дальше. Но сама едва не пропустила. "Леванте" очнулся и начал проводить опасные контратаки. И одна из них могла принести результат. Но на восемьдесят восьмой минуте после удара Барди мяч попал в штангу. Хотя Тер Штеген не слишком удачно сыграл в этом моменте.

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"Барселона" побеждает и становится чемпионом Испании. После финального свистка на "Камп Ноу" было празднование.