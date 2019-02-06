"Барселона" сыграет против "Реала" в специальных футболках: фото и видео

В среду, 6 февраля, "Барселона" сыграет первый матч полуфинала Кубка Испании против "Реала". На этот матч "сине-гранатовые" выйдут в специальных футболках.

На футболках игроков их фамилии будут продублированы и китайскими иероглифами.

Читайте также: Барселона – Реал: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании

Таким образом клуб отметит китайский Новый год, который отмечают с 5 по 20 февраля в 2019 году.

Читайте также: Китайский Новый год 2019: особенности празднования

? #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl — FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 лютого 2019 р.

Стоит отметить, что многие клубы (не только футбольные) имеют схожую традицию. Среди них и клубы НБА "Голден Стейт" и "Хьюстон". Таким образом они привлекают немалую аудиторию фанатов из Китая.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram