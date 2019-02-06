"Барселона" сыграет против "Реала" в специальных футболках: фото и видео
В среду, 6 февраля, "Барселона" сыграет первый матч полуфинала Кубка Испании против "Реала". На этот матч "сине-гранатовые" выйдут в специальных футболках.
На футболках игроков их фамилии будут продублированы и китайскими иероглифами.
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Таким образом клуб отметит китайский Новый год, который отмечают с 5 по 20 февраля в 2019 году.
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Стоит отметить, что многие клубы (не только футбольные) имеют схожую традицию. Среди них и клубы НБА "Голден Стейт" и "Хьюстон". Таким образом они привлекают немалую аудиторию фанатов из Китая.
Источник: 24 канал
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