"Барселона" сыграет против "Реала" в специальных футболках: фото и видео

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"Барселона" сыграет против "Реала" в специальных футболках: фото и видео

В среду, 6 февраля, "Барселона" сыграет первый матч полуфинала Кубка Испании против "Реала". На этот матч "сине-гранатовые" выйдут в специальных футболках.

На футболках игроков их фамилии будут продублированы и китайскими иероглифами.

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Таким образом клуб отметит китайский Новый год, который отмечают с 5 по 20 февраля в 2019 году.

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Стоит отметить, что многие клубы (не только футбольные) имеют схожую традицию. Среди них и клубы НБА "Голден Стейт" и "Хьюстон". Таким образом они привлекают немалую аудиторию фанатов из Китая.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Реал
Источник: 24 канал
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