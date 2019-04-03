"Барселона" сыграла вничью с "Вильярреалом" 4:4, сравняв счет на 90+3 минуте видео

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"Барселона" сыграла вничью с "Вильярреалом"
"Барселона" сыграла вничью с "Вильярреалом" / fcbarcelona.com

В рамках 30-го тура чемпионата Испании, "Барселона" пришла к "Вильярреалу". На "Эстадио де ла Серамика" команды забили восемь голов, но победителя так и не обнаружили.

Вильярреал – Барселона 4:4
Голы: Чуквуезе, 23, Токо-Екамби, 50, Иборра, 62, Бакка, 80 – Коутиньо, 12, Малком, 16, Месси, 90, Суарес, 90+3
Удаление: Альваро Гонсалес, 86 (Вильярреал)

"Барселона" довольно быстро вышла вперед. Уже на 16-й минуте каталонцы вели в два мяча. Сначала забил Коутиньо, а впоследствии и Малком. На это хозяева в первом тайме ответили лишь голом Чуквуезе.

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Зато "Вильярреал" трижды забил уже после перерыва, полностью изменив ход игры. Поэтому за минуту до конца основного времени уже они были впереди 4:2. При этом команда играла в меньшинстве после удаления Альваро Гонсалеса. И не удержала победный результат.

Гол Месси со штрафного и точный удар Суареса уже на 90+3 минуте свел матч к ничейному результату.

Видеообзор матча Вильярреал – Барселона

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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