"Барселона" уговаривала игрока сборной Украины о трансфере: Я не хотел быть использованным

Защитник испанского "Луго" и сборной Украины Василий Кравец получил предложение от "Барселоны".

Кравец во время прямого эфира в Instagram с Романом Бебехом рассказал о предложении от "Барселоны" и как проходили переговоры с каталонцами. За трансфер украинца "сине-гранатовым" пришлось бы заплатить около 5 миллионов евро.

Читайте также Футболист сборной Украины неожиданно развелся с женой

Был вариант с "Барселоной" Б. Говорил с Абидалем, он сказал: "Мы выбрали тебя, поскольку у тебя есть класс и нужный возраст, чтобы играть за "Барселону" Б. Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным . Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Они взяли бы пацана в аренду. Украинца! Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов. Это нереально. Сказал Абидалю: "Готов идти пешком в "Барселону", только выкупите меня". Они сказали: "Надо подумать".

"Там позиция была примерно такой: мол, мы – "Барселона", и все. У нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить 5 миллионов евро. "Леганес" купил меня где-то за 2-2,5 миллиона. Что для "Барселоны" 5 миллионов? Я общался с ребятами из "Леганеса", которые играли в "Барселоне" Б. сказали, что лучше не идти. Там тренировки 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок, или раз коснешься мяча. Я это услышал и решил, что не имею желания туда идти", – рассказал Кравец.

Кравец – воспитанник "Карпат". Защитник покинул львовский клуб в 2017 году, перебравшись в "Луго". Тогда же игроком интересовалось и "Динамо".

Зимой 2019 украинец перешел в "Леганес". В январе текущего года Кравец вернулся в "Луго" на правах аренды. Украинец провел шесть матчей за клуб Сегунды, отметившись одной результативной передачей.

Оставайтесь дома и читайте новости спорта на сайте Спорт24