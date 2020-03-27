"Барселона" урезала зарплату украинцу Пустовому и сократила рабочий день
Баскетбольный клуб "Барселона" объявил о принятии ряда решений в связи с кризисной ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса. Команда украинского баскетболиста Артема Пустового вынужденно урезала зарплату игрокам.
В четверг члены совета директоров клуба провели заседание по видеосвязи и решились на несколько шагов, чтобы смягчить экономические последствия кризиса.
Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба, информирует "Барселона".
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Речь идет о сокращении рабочего дня сотрудников и, как следствие, о пропорциональном сокращении зарплат, предусмотренных контрактами.
Вероятно, меры продлятся до завершения кризисной ситуации в Испании, где из-за коронавируса введено чрезвычайное положение.
Важно! По состоянию на 27 марта в Испании зафиксированы 57 786 случаев заболевания коронавирусом. 4 365 человек умерли, 7 015 – выздоровели.
Уменьшение зарплаты должно коснуться и футболистов каталонской "Барселоны". Руководство каталонцев предложило игрокам пойти на сокращение оклада на 70%.
Однако футболисты испанского гранда разделились на три группы, одна из которых против уменьшения зарплаты.
Президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен пойти на эти меры, ведь считает это необходимым для компенсации негативного влияния пандемии.
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