"Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых

На официальном сайте УЕФА опубликовали отчет о выплатах клубам за прошлый сезон. Больше всего заработала испанская "Барселона", которая даже не вышла в финал.

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В целом УЕФА выплатила клубам 1,976 миллиарда евро призовых по итогам сезона 2018/19. Например, в сезоне 2017/18 сумма призовых составила 1,412 миллиарда евро.

Как распределялись доходы от Лиги чемпионов

Призовые были объединены с чистым доходом, а общая сумма распределялась между клубами в рамках четырех категорий:

25% – начальные выплаты (502 миллиона евро).

30% – фиксированные выплаты за результаты (597,9 миллиона евро).

30% – выплаты согласно рейтингу выступления команд за 10 лет (585 миллионов евро).

15% – выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 миллиона евро). Средства по маркетинговому пула распределялись в соответствии с удельным весом каждого телевизионного рынка стран, представленных участниками основной сетки Лиги чемпионов.



Сколько заработали клубы за участие в Лиге чемпионов 2018/19

Больше всего среди всех клубов заработала испанская "Барселона" – 117,73 миллиона евро. При этом "блаугранас" даже не вышли в финал турнира. Однако они получили 34,348 миллиона евро бонуса за свои выступления в Лиге чемпионов за последние десять лет.

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А "Ливерпуль", хотя и получил дополнительно 19 миллионов евро за победу в Лиге чемпионов, в целом заработал 111,099 миллиона евро. Финалист турнира "Тоттенхэм" – 101,622 миллиона евро.

Остальные клубы заработали меньше чем 100 миллионов евро. Топ-5 замыкает итальянский "Ювентус" (95,577 миллиона евро) и английский "Манчестер Юнайтед" (93,469 миллиона евро). Стоит отметить, что "красные дьяволы" только на 215 тысяч евро опередили одного из своих главных конкурентов – "Манчестер Сити" (93,254 миллиона евро).



Сколько заработали клубы в Лиге чемпионов инфографика (Источник: uefa.com)

Сколько украинские клубы заработали в Лиге чемпионов

Украина в прошлом сезоне была представлена ​​двумя клубами в Лиге чемпионов – "Шахтером" и "Динамо". Однако если донецкий клуб попал туда напрямую, то киевлянам следовало пройти через квалификацию, что они не смогли сделать. Поэтому "Динамо" заработало только 5,049 миллиона евро. Из них 5 миллионов евро за участие в плей-офф, а еще 49 тысяч евро от маркетингового пула.

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Что до "Шахтера", то "горняки" пополнили свой бюджет на 46,643 миллиона евро.

Но стоит отметить, что после Лиги чемпионов оба украинских клуба сыграли в Лиге Европы, где "Динамо" заработало 11,3 миллиона евро, в то время как "Шахтер" – только 500 тысяч евро. Но в целом "Шахтер" заработал в три раза больше, чем "Динамо" в прошлом сезоне.