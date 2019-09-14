Барселона – Валенсия: где смотреть онлайн матча чемпионата Испании

В рамках чемпионата Испании "Барселона" на собственном поле будет принимать "Валенсию". Матч в субботу, 14 сентября, можно будет посмотреть в Украине как по телевидению, так и онлайн.

С этого сезона испанская Ла Лига вернулась на украинские телеэкраны. Матч "Барселона" – "Валенсия" покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Валенсия" можно на двух OTT-платформах – Oll.tv и Megogo. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям платный. На Oll.tv можно взять подписку "Футбол" за 89 гривен в месяц (только телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2") или "Суперспорт" за 139 гривен в месяц (каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport).

На Megogo подписка оптимальная стоит 97 гривен в месяц. Но в нее входит доступ не только к трансляции футбольных матчей, но и более 185 других телеканалов.

Напомним, матч "Барселона" – "Валенсия" состоится в субботу, 14 сентября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.