"Барселона" вырвала победу над "Бетис" благодаря трем результативным пасам Месси – видео

В матче чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис". Гостям в этом матче удалось забить трижды после пасов Лео Месси.

Бетис – Барселона 2:3

Голы: Каналес, 6 (пен), Фекир, 26 – де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72

Удаления: Фекир, 76 – Лангле, 79

Команды активно начали матч, и уже к десятой минут было забито два гола. Сначала Каналес отличился с пенальти, который был назначен после просмотра повтора. Но за три минуты де Йонг удачно открылся в штрафной и забил после паса Месси.

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Но в середине первого тайма оборона "Барселоны" снова допустила ошибки, и Фекир вывел хозяев вперед ударом в угол ворот. Однако на перерыв команды ушли уже при ничейном счете – после навеса Месси со штрафного мяч отлетел к Бускетсу, который и забил.

Выйти вперед "Барселоне" удалось на 72-й минуте. И снова навес от Месси, но на этот раз забил Лангле. А через четыре минуты "Бетис" остался в меньшинстве. Фекир сфолил против соперника, за что получил желтую карточку. Однако француз начал выражать свое недовольство решением арбитра, за что получил еще одно предупреждение, и был удален с поля.

Через три минуты составы на поле стали равными – Лангле тоже грубо сфолил и получил второе предупреждение.

"Барселона" побеждает и продолжает преследование "Реала", который выиграл пять матчей подряд. Отрыв – три очка. "Бетис" лишь на 13-ом месте.