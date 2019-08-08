"Барселона" вырвала победу у "Наполи" в товарищеском матче: видео

В товарищеском матче, проходившем в Майами, "Барселона" с минимальным преимуществом победила "Наполи" – 2:1.

Наполи – Барселона 1:2

Голы: Умтити, 42 (авт.) Бускетс, 38, Ракитич, 79

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Интересно, что все голы в матче забивали только игроки "Барселоны": Серхио Бускетс (18-я минута) и Иван Ракитич (79) поразили ворота "Наполи", а Самюэль Умтити (42) записал в свой пассив автогол.

Перед стартом Ла Лиги и Серии А "Наполи" и "Барселона" проведут еще один товарищеский матч, который пройдет 11 августа в штате Мичиган.

Новый сезон каталонцы начнут матчем против "Атлетико" 16 августа, "Наполи" в первом туре чемпионата Италии сыграет 24 августа с "Фиорентиной".

Видеообзор матча Наполи – Барселона