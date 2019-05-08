"Барселона" забыла о Месси после позорного фиаско в Ливерпуле

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Лионель Месси
Лионель Месси / Фото из открытых источников

"Барселона" после ужасно проигранного ответного матча против "Ливерпуля" (0:4) умудрилась забыть на стадионе свою главную звезду Лионеля Месси.

Аргентинец сразу после игры повели на допинг-контроль. Он вышел из раздевалки через 2 часа после окончания матча, сообщает El Chiringuito.

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Похоже, "блаугранас" настолько были разочарованы, что аргентинец в очередной раз не стал для них супергероем, что даже умудрились забыть забрать его из "Энфилда". Когда автобус с командой отправлялся в аэропорт, 5-кратного обладателя "Золотого мяча" в нем не оказалось.

Как отмечается, Месси в результате покинул стадион через 2 часа. Игрока в индивидуальном порядке отвезли в аэропорт.

"Ливерпуль" вышел в финал самого престижного клубного турнира Европы второй раз подряд. Там подопечных Клоппа ожидает противостояние с "Аяксом" или "Тоттенхэмом". Матч между этими командами состоится в среду, 8 мая.

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Теги: Новости Спорта Спорт ФК Барселона ФК Ливерпуль Лионель Месси Футбол
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