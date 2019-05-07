"Барселоне" на заметку – самые грандиозные камбеки "Ливерпуля": видео

Перед английским "Ливерпулем" стоит непростая задача в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны". "Мерсисайдцы" на выезде уступили с разгромным счетом 3:0 и попытаются отыграться на родном "Энфилде".

"Ливерпуль" давно окрестили королем камбэков, поскольку футболисты команды не сдаются, каков бы ни был результат на табло.

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Величайший камбэк "мерсисайдцев" состоялся в 2005 году в Стамбуле. В финале Лиги чемпионов англичанам противостоял "Милан" во главе с Карло Анчелотти. После первого тайма "Ливерпуль" уступал со счетом 3:0, однако после перерыва отыгрался.

Судьба матча решалась в серии пенальти, где решающий удар с одиннадцати метров не реализовал украинец Андрей Шевченко. Этот финал Лиги чемпионов называют самым непредсказуемым, или же "Стамбульским чудом".

Еще один памятный камбэк "Ливерпулю" удался в сезоне 2015/2016. В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа встречались с его бывшей командой "Боруссией". Первый матч команды сыграли вничью 1:1. А после первого тайма на "Энфилде" счет был 2:0 в пользу "шмелей". По состоянию на 57 минуту счет был 3:1 и "мерсисайдцам" нужно было забить трижды, чтобы выйти в полуфинал.

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За полчаса "Ливерпуль" добился своего. Решающий гол в компенсированное время забил центрбек Деян Ловрен и "Ливерпуль" победил 4:3.

Мало матчей "Ливерпуля" обходятся без драмы. В сезоне 2008/2009 в четвертьфинале Лиги чемпионов "красные" встречались с "Челси". Выиграв первый матч 2:0, "Ливерпуль" побеждал "синих" на выезде со счетом 2:0. Однако ближе к завершению матча проиграл 3:2. За две минуты "Ливерпуль" сумел забить два мяча и практически лишил шансов "Челси". "Аристократам" удалось только сравнять счет, а в полуфинал вышли именно "красные".

Одним из свежих примеров безумной развязки является матч "Ливерпуля" в чемпионате Англии против "Норвича" в 2016 году. После первого тайма "Норвич" побеждал 2:1, и после перерыва увеличил счет до 3:1. После этого "мерсисайдцы" не только сравняли счет в игре, но и вышли вперед. Наиболее драматичными были последние минуты. В компенсированное время "Норвич" сравнял счет, однако "Ливерпуль" на последних секундах вырвал победу 5:4.

Разницу в три гола в плей-офф Лиги чемпионов играли только "Рома" и "Депортиво". Итальянцы в прошлом сезоне прошли "Барселону" после поражения на "Камп Ноу" 4:1, а "Депортиво" в сезоне 2003/2004 выбил "Милан" также после выездного поражения 4:1.

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