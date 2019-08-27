Башенко не признает смену президента Федерации велоспорта и настаивает на новом голосовании

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Александр Башенко
Александр Башенко / Фото из открытых источников

Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не согласен со сменой главы ФВСУ.

В середине августа на внеочередной конференции ФВСУ Андрей Гривко был избран президентом организации.

Имел же смелость.. Башенко о скандале с Соловей: Может, это не Анна писала, а я поддался на провокацию?

Башенко со страницы Федерации велоспорта в Facebook утверждает, что во время конференции решения принимались с нарушениями Устава ФВСУ. По его словам:

  • делегат от Львовской области Попович сфальсифицировал свой мандат;
  • делегат от Ровненской области Федорчук не имел полномочий быть представителем области на конференции;
  • делегат от Запорожской области Бородай не является членом Федерации велоспорта;
  • делегат от Волынской области Лагодинский не имеет никакого отношения к волынской Федерации велоспорта.

Также Башенко отмечает, что на конференции отсутствовали представители Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.

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Башенко напомнил в посте о конференции, которая назначена на 15 ноября. Там он хочет проголосовать за нового президента Федерации велоспорта Украины.

Что известно о скандале?

Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам. Однако, Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а председателя Киевской городской федерации велоспорта Мухомора C.В.


Знаменитый пост с поздравлением Анны Соловей от Федерации велоспорта Украины

Это возмутило Анну. По ее словам, Мухомор не имеет к ее успеху никакого отношения. "Хотелось бы знать, почему вы поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", – заявила чемпионка.

С ответом господин Башенко не затягивал. Причем ответил в очень хамовитые стиле, совсем не присущем для главы профильной федерации.

Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты будешь за это отвечать. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали,
– ответил Башенко.

Соловей возразила Башенку, написав, что из перечисленного ему принадлежит только велосипед, который "не выдержал и года". Вместе с тем Александр добавил, что из-за нарушения условий контракта с федерацией Анна теперь не имеет права быть в сборной Украины. "А свято место пусто не бывает", – грозно подытожил руководитель.

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Теги: Спорт Скандал Велоспорт Анна Соловей Европейские игры 2019
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