Башенко потерял доступ к странице Федерации велоспорта в Facebook после провокационных сообщений

Официальная страница Федерации велосипедного спорта Украины в Facebook перешла под управление нового президента Андрея Гривка.

Новый глава ФВСУ Андрей Гривко проинформировал в фейсбуке, что у экс-главы Владимира Башенко больше нет доступа к странице.

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Также редакторы страницы удалили провокационные сообщения от Башенко за последние два месяца. В частности, исчезло последнее сообщение Башенка, в котором он обозвал Гривка "молью".

В конце лета Башенко официально уволили из Федерации велоспорта из-за скандала с Анной Соловей. Однако Башенко не согласен со сменой президента ФВСУ и называет себя действующим главой.

Что известно о скандале Башенка с Соловей?

Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам. Однако, Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а председателя Киевской городской федерации велоспорта Мухомора C.В.

Это возмутило Анну. По ее словам, Мухомор не имеет к ее успеху никакого отношения. "Хотелось бы знать, почему вы поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", – заявила чемпионка.

С ответом господин Башенко не замедлил. Причем ответил в очень хамовитом стиле, совсем не присущем для главы профильной федерации.

Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты будешь за это отвечать. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали,

– ответил Башенко.

Соловей возразила Башенко, написав, что из перечисленного ему принадлежит только велосипед, который "не выдержал и года". Зато Александр добавил, что из-за нарушения условий контракта с федерацией Анна теперь не имеет права быть в сборной Украины. "А свято место пусто не бывает", – грозно подытожил руководитель.