Башенко, уволенного из-за Соловей, обозвал нового главу Федерации велоспорта: Кто ты, моль?

Бывший президент Федерации велоспорта Украины Владимир Башенко обозвал нового главу Андрея Гривко. Башенко назвал Гривко "молью".

В конце лета Башенко официально уволили из Федерации велоспорта из-за скандала с Анной Соловей. Однако Башенко не согласен со сменой президента ФВУ и называет себя действующим главой.

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В фейсбуке на странице Федерации велосипедного спорта Украины он опубликовал текст о новом главе ФВСУ Андрее Гривко.

"Позвольте ознакомить Вас с очередным опусом бывшего неудачника спортсмена Гривко. Андрей к сожалению не может до сих пор понять, что его использует шайка из Киевского велотрека для достижения своих узко направленных целей – сдаем за 60 тысяч долларов в месяц паркоместа и носим гроши руководству Шевченковской администрации. А где же понимание возьмется когда неудачник гонщик даже не имеет высшего образования? Но к Гривко есть один вопрос. Кстати, это и вопрос к телеканалу УА Первый.

Уважаемый Андрей, ты обозвал себя самым титулованным велосипедистом Украины. А до того, как щеголять своими позорными результатами спросил ли ты разрешения у Олимпийских чемпионов Чуканова Анатолия Алексеевича, Мовчана Валерия Ивановича, Семенца Владимира Ивановича? Или может ты почистил обувь многократным чемпионам мира Феденко, Чернявскому, Симоненко, Матвееву? Кто ты, моль? Отвечаю.

Согласно рейтингу UCI спортсмен Гривко занимает почетное 2299 место. А его коллега из Николаева Виталий Буц 231 номер в мировом рейтинге. А то что Андрей получает зарплату в Минмолодьспорта как будто он зарабатывает очки для Украины на Олимпиаде в Токио это нормально? Ноль очков у Гривко, который ест из средств налогоплательщиков против 370 очков Буца. Поэтому передадим привет журналистам УА Первый – стыдно. Уважаемые члены Федерации. Почтим титулованного мастера лжи!", – говорится на странице ФВСУ.

(Цитата подана без изменений!)



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Что известно об Андрее Гривко?

Украинский профессиональный велогонщик, шестикратный чемпион Украины в гонке с раздельным стартом. Принимал участие в летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где в гонке с общим стартом сошел с дистанции, а в гонке с раздельным стартом финишировал 31.

На чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2010 года в Мельбурне Гривко занял 15 место. Серебряный призер Европейских игр 2015 года. Победитель Тура Средиземноморья. Сменил Башенко на посту президента ФВСУ.