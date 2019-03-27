Баскетбол: "Майами" вывел из обращения номер легендарного игрока

В "Майами" состоялась церемония вывода из обращения майки с номером "1". Именно под ним за команду выступал баскетболист Крис Бош.

Игрок закончил карьеру еще в 2017 году. Но в баскетбол он не играл с февраля 2016 года. Все из-за тромба в его ноге. Врачи установили, что игра в баскетболе может иметь летальный исход из-за его состояния здоровья.

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В феврале 2019 года Крис Бош решил окончательно закончить карьеру баскетболиста.

В "Майами" на матче 26 марта показали трибьют-видео в честь Криса Боша.

А также вывели из обращения майку с номером "1", под которым за команду выступал баскетболист. Ее торжественно подняли под крышу "Американ Эйрлайнс-арена", где выступает команда.

The Miami HEAT No. 1 ️ Retired! pic.twitter.com/ZaWOsx0ptO — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 27 березня 2019 р.

Крис Бош стал четвертым игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения.

На торжественной церемонии по этому случаю Крис Бош издал свой знаменитый крик "COME ONNNNNNNN".

Крис Бош выступал за "Майами Хит" с 2010 по 2017 годы. За это время он выиграл с командой два титула чемпиона НБА.