Баскетбол: "Милуоки" благодаря невероятному рывку в концовке матча победил "Торонто"

В финале Восточной конференции НБА состоялся первый финальный матч – "Милуоки" принимали "Торонто". И выиграли эту игру, поведя в серии до четырех побед.

Хотя еще в первой четверти баскетболисты "Торонто" доказали, что не случайно играют в финале Востока. Им удался рывок в матче 0:16. Поэтому еще в первой четверти "Рэпторс" имели хорошее преимущество в счете. Его они активно удерживали вторую и третью четверть.

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Но на последнюю 12-минутку сил уже не хватило. "Торонто" набрал лишь 17 очков, в противовес 32 очкам "Милуоки". При этом "Бакс" закончили игру рывком 10:0.

Милуоки – Торонто 108:100 (23:34, 28:25, 25:24, 32:17). Счет в серии 1:0