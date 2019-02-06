Баскетбол: "Политехник" сенсационно разгромил "Днепр"

В матче регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу "Днепр" неожиданно в гостях уступил "Политехнику".

"Политехник" – "Днепр" 80:73 (20:15, 20:18, 29:16, 11:24)

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Харьковские баскетболисты на протяжении всего матча лидировали в счете. Преимущество команды доходило до 20 очков.

Правда, гости очень быстро стали наверстывать упущенное, и когда не прошло и половины последней четверти, отставание сократилось всего до 7 очков. Но на этом все и закончилось. Максимум, что удалось гостям в оставшееся время, это сократить разрыв до 5 очков, но не больше.

Благодаря победе "Политехник" продолжает погоню за "Одессой", которая находится на 6 месте в турнирной таблице, "Днепр" же после этой встречи осложнил себе ситуацию в борьбе за лидерство в Суперлиге.

"Политехник" следующий матч сыграет 13 февраля дома против "Запорожья". "Днепр" также дома сыграет против "Запорожья", но 15 февраля.

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