Баскетбол: прошлогодние чемпионы "Черкасские Мавпы" вылетели из четвертьфинала Суперлиги

"Черкасские мавпы" сложили полномочия чемпиона Украины по баскетболу – они вылетели в стартовом раунде плей-офф. Черно-белые драматично уступили триумфатору регулярной части сезона "Запорожью".

Судьба встречи решилась на последних секундах.

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Еще за минуту до финальной сирены счет был равным. Лидер хозяев Холтон вышел на линию штрафных и справился с волнением. Именно этот бросок в итоге стал решающим. Гости не смогли сравнять счет – 81:80.

Капитан команды "Черкасских мавп" Александр Кольченко выразил искренние слова благодарности каждому, кто был с ними в течение всего сезона.

Кто-то любил, кто-то критиковал, но не смотря на трудности, обстоятельства и занятости был всегда с нами и заряжал нас энергией и заставлял бороться в самых трудных моментах. Спасибо, что вы были с нами от начала и до конца. Пусть этот сезон будет самым непростым из тех, что клубу еще предстоит провести! Желаю всем нам быть здоровыми и любить баскетбол. Искренне Ваш, кэп,

– написал он в соцсети.

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