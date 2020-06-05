Баскетболист Михайлюк принял участие в протесте в США: украинец "получил на орехи" от фанатов
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, выступающий в США за "Детройт", принял участие в мирной демонстрации. Михайлюк вместе с тренерами и игроками "Детройта" вышли на улицы в знак протеста против расовой дискриминации в США.
Как сообщает Bardown, кроме Михайлюка, участниками мирной демонстрации стали главный тренер Дуэйн Кейси с помощниками, а также игроки – Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт.
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Мирная акция баскетболистов была вызвана убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Святослав Михайлюк на мирной акции в США / Фото bardown.com
Михайлюка раскритиковали фанаты
Святослав Михайлюк несколько дней назад опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал протесты в США.
В ответ баскетболист НБА получил критику от украинских болельщиков, которые обвинили Михайлюка в безразличии к событиям в Украине.
"Где же ваша поддержка тех, кто пострадал от полицейского произвола в Украине? А, действительно, это не модно", – написал Игорь Жирнов.
Михайлюк предложил пересмотреть его предыдущие сообщения. "Полистай посты мои, и увидишь", - написал баскетболист.
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В ответ Михайлюку заявили, что он лидер общественного мнения и должен поднимать темы безнаказанности полицейских.
"О тех, кто совершили преступления в Кагарлыке, убили ребенка в прошлом году. Но почему-то на это внимания не обращается. Зато, когда горят леса в Австралии, убивают афроамериканцев в США, всем есть дело. А вот когда горели леса Чернобыля и Житомирщины, этого не видели", – написал Жирнов.
Михайлюк ответил, что его не было на свете, когда горел Чернобыль. Баскетболист, видимо, подумал о Чернобыльской катастрофе в 1986 году.
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По словам баскетболиста, через информационное поле, в котором он живет, часть новостей до него не доходят.
И те новости, которые вы мне сейчас приводите, мне на дольку труднее находить чем вам, ведь я живу в другой стране и ко мне приходят более глобальные новости. А на данный момент я поддерживаю то, что у меня проходит перед носом и то, что я вижу каждый день. Поэтому как вы хотите, чтобы я поддерживал те новости, которые вы мне привели в пример?,
– ответил Святослав.
"Вот видите, вы даже не знаете, какие страшные пожары были этой весной в Украине", – завершил Жирнов.
Убийство Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком.
- Во время задержания полицейский Дерек Шовин стал Флойду коленом на шею. На видео задержания видно, как Флойд умолял отпустить его.
- Когда медики приехали, Флойд затих и прекратил умолять о помощи. На следующий день мужчина умер.
- США всколыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.
- 4-го июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. Во время церемонии память Флойда почтили молчанием, оно длилось 8 минут и 46 секунд.
- Именно столько времени полицейский Дерек Шовин придавливал коленом шею афроамериканца.