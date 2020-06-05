Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, выступающий в США за "Детройт", принял участие в мирной демонстрации. Михайлюк вместе с тренерами и игроками "Детройта" вышли на улицы в знак протеста против расовой дискриминации в США.

Как сообщает Bardown, кроме Михайлюка, участниками мирной демонстрации стали главный тренер Дуэйн Кейси с помощниками, а также игроки – Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт.

Кстати Звездный баскетболист ЛеБрон Джеймс снимет кино о расизме

Мирная акция баскетболистов была вызвана убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



Святослав Михайлюк на мирной акции в США / Фото bardown.com

Михайлюка раскритиковали фанаты

Святослав Михайлюк несколько дней назад опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал протесты в США.

В ответ баскетболист НБА получил критику от украинских болельщиков, которые обвинили Михайлюка в безразличии к событиям в Украине.

"Где же ваша поддержка тех, кто пострадал от полицейского произвола в Украине? А, действительно, это не модно", – написал Игорь Жирнов.

Михайлюк предложил пересмотреть его предыдущие сообщения. "Полистай посты мои, и увидишь", - написал баскетболист.

Читайте также Украинские спортсмены поддерживают протесты в США и молчат о беспределе в Украине

В ответ Михайлюку заявили, что он лидер общественного мнения и должен поднимать темы безнаказанности полицейских.

"О тех, кто совершили преступления в Кагарлыке, убили ребенка в прошлом году. Но почему-то на это внимания не обращается. Зато, когда горят леса в Австралии, убивают афроамериканцев в США, всем есть дело. А вот когда горели леса Чернобыля и Житомирщины, этого не видели", – написал Жирнов.

Михайлюк ответил, что его не было на свете, когда горел Чернобыль. Баскетболист, видимо, подумал о Чернобыльской катастрофе в 1986 году.

Стоящее Правосудие для Флойда: как спортсмены выступили против убийства, которое всколыхнуло США

По словам баскетболиста, через информационное поле, в котором он живет, часть новостей до него не доходят.

И те новости, которые вы мне сейчас приводите, мне на дольку труднее находить чем вам, ведь я живу в другой стране и ко мне приходят более глобальные новости. А на данный момент я поддерживаю то, что у меня проходит перед носом и то, что я вижу каждый день. Поэтому как вы хотите, чтобы я поддерживал те новости, которые вы мне привели в пример?,

– ответил Святослав.

"Вот видите, вы даже не знаете, какие страшные пожары были этой весной в Украине", – завершил Жирнов.

Убийство Джорджа Флойда: главное