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Феноменальный гол вратаря, который поражает бомбардирским талантом – яркое видео
сегодня , 13:50 Феноменальный гол вратаря, который поражает бомбардирским талантом – яркое видео
Софія Кулай
Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
сегодня , 11:05 Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
Михайло Гема
Арбитр удалил футболиста, показав средний палец: его едва не обвинили в расизме
сегодня , 10:46 Арбитр удалил футболиста, показав средний палец: его едва не обвинили в расизме
Юрій Семенюк