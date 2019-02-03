Баскетболист "Голден Стейт" грубо повалил партнера Михайлюка, едва не возникла драка: видео

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Баскетболист "Голден Стэйт" брутально повалил игрока "Лейкерс"
Баскетболист "Голден Стэйт" брутально повалил игрока "Лейкерс" / GETTY IMAGES

В матче регулярного чемпионата НБА между "Голден Стейт" и "Лейкерс" украинца Святослава Михайлюка едва не произошла драка.

Центровой хозяев Демаркус Казинс в третьей четверти во время атаки повалил на паркет игрока "Лейкерс" Кайла Кузма.

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Казинс, рост которого составляет 211 см, а вес 122 кг, реализовал данк, однако всем весом наткнулся на Кузма, который упал и едва не получил травму.

После эпизода Демаркус едва не полез в драку, поскольку игрок "Лейкерс" был убежден, что имел место фол. Центрового "Голден Стэйт" остановили партнеры по команде.

 

 

Победу в матче одержали именно хозяева – 115:101.

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Теги: Баскетбол Спорт NBA
Источник: 24 Канал
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