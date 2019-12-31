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Баскетболист грубо толкнул рекордсмена НБА на болельщиков и получил штраф: видео

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Баскетболист грубо толкнул рекордсмена НБА / twitter.com/NBCSWarriors

Баскетболист "Голден Стэйт" Крисс Маркес в матче НБА против "Далласа" грубо повел себя против Луки Дончича. Крисс толкнул Дончича на трибуну в третьей четверти матча.

Во время матча Крисс получил за толчок Дончича технический фол. К слову, в этой игре Дончич побил рекорд легендарного Майкла Джордана.

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НБА же решила оштрафовать форварда "Уорриорз" Крисса на 35 тысяч долларов за толчок Дончича, сообщает ESPN.com.

В заявлении НБА говорится, что сумма штрафа связана с тем, что Крисс уже несколько раз подвергался дисциплинарным взысканиям за физические ссоры.

Видео инцидента

Отметим, что матч 29 декабря завершился поражением "Голден Стэйт" со счетом 141:121.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт NBA Баскетбол
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