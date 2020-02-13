Баскетболист НБА курьезно забросил мяч в собственную корзину: видео
В среду в США состоялся матч НБА между "Миннесотой" и "Шарлотт". Поединок завершился победой гостей со счетом 115:108, но больше всего запомнился курьезным моментом.
Центровой "Шарлотт" Бисмак Бийомбо забросил в собственное кольцо в концовке матча.
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Бийомбо случайно переправил мяч в кольцо "Хорнетс" при попытке взять подбор при счете 104:100 за 2 минуты 9 секунд до окончания встречи.
В итоге баскетболисты "Шарлотт" исправили ошибку партнера и одержали победу в матче.
Интересные моменты в нба
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