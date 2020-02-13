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Баскетболист НБА курьезно забросил мяч в собственную корзину: видео

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Бисмак Бийомбо / forbes.com

В среду в США состоялся матч НБА между "Миннесотой" и "Шарлотт". Поединок завершился победой гостей со счетом 115:108, но больше всего запомнился курьезным моментом.

Центровой "Шарлотт" Бисмак Бийомбо забросил в собственное кольцо в концовке матча.

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Бийомбо случайно переправил мяч в кольцо "Хорнетс" при попытке взять подбор при счете 104:100 за 2 минуты 9 секунд до окончания встречи.

В итоге баскетболисты "Шарлотт" исправили ошибку партнера и одержали победу в матче.

Интересные моменты в нба
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт NBA Баскетбол
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