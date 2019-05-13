Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии: видео

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Кристапс Порзингис
Кристапс Порзингис

Баскетболист клуба НБА "Даллас Меверикс" Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае.

Порзингис проводил время в клубах и барах родного города. В какой-то момент он вступил в конфликт с группой россиян, которые выразили недовольство в связи с его переходом из "Нью-Йорка" в "Даллас" по ходу сезона.

К слову: Баскетболисты устроили массовую драку во время матча плей-офф НБА

Отмечается, что Порзингису во время драки нанесли удар предметом. Вероятно это был стул.

Драку удалось остановить после вмешательства службы безопасности клуба.

На видео попал конец схватки. На нем Порзингис снят с разбитым лицом и в разорванной футболке.

Стоит напомнить, что Порзингис пропустил весь сезон 2018-2019 из-за травмы крестообразных связок колена. Однако в феврале 2019 года он перешел из "Нью Йорка" в "Даллас".

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Теги: Спорт Новости Спорта Латвия Баскетбол
Источник: 24 канал
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