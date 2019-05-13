Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии: видео
Баскетболист клуба НБА "Даллас Меверикс" Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае.
Порзингис проводил время в клубах и барах родного города. В какой-то момент он вступил в конфликт с группой россиян, которые выразили недовольство в связи с его переходом из "Нью-Йорка" в "Даллас" по ходу сезона.
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Отмечается, что Порзингису во время драки нанесли удар предметом. Вероятно это был стул.
Драку удалось остановить после вмешательства службы безопасности клуба.
На видео попал конец схватки. На нем Порзингис снят с разбитым лицом и в разорванной футболке.
Стоит напомнить, что Порзингис пропустил весь сезон 2018-2019 из-за травмы крестообразных связок колена. Однако в феврале 2019 года он перешел из "Нью Йорка" в "Даллас".