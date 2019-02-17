Баскетболист перепрыгнул двухметрового Шакила О'Нила и выиграл конкурс данков: видео

26 Читати новину українською
Хамид Диалло перепрыгивает Шакила О'Нила
Хамид Диалло перепрыгивает Шакила О'Нила / twitter.com/okcthunder

В США состоялся традиционный матч звезд в рамках баскетбольной лиги НБА. В городе Шарлотт игроки лиги соревновались в различных конкурсах.

Одним из самых увлекательных оказался конкурс слэм-данков.

Читайте также: Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео

В конкурсе бросков сверху лучшим стал защитник "Оклахомы" Хамид Диалло. В первой попытке он набрал 48 очков, забив с передачи своего одноклубника Рассела Уестбрука.

Во второй попытке защитник перепрыгнул через Шакила О'Нила с символом супермена на груди и получил 50 баллов.

В решающей попытке Диалло набрал 45 очков, чего хватило для победы.

 

 

Что такое данк? Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
На Супрун снова подали в суд: на этот раз – однопартиец Мосийчука
сегодня
317
Теги: Спорт NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
сегодня 12:18 Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
292
Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
16 февраля 19:45 Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
95
Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
16 февраля 16:49 Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
194
Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
16 февраля 13:45 Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
92
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
15 февраля 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
259
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
15 февраля 18:37 Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
Михайло Гема 367
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук