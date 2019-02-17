Баскетболист перепрыгнул двухметрового Шакила О'Нила и выиграл конкурс данков: видео

В США состоялся традиционный матч звезд в рамках баскетбольной лиги НБА. В городе Шарлотт игроки лиги соревновались в различных конкурсах.

Одним из самых увлекательных оказался конкурс слэм-данков.

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В конкурсе бросков сверху лучшим стал защитник "Оклахомы" Хамид Диалло. В первой попытке он набрал 48 очков, забив с передачи своего одноклубника Рассела Уестбрука.

Во второй попытке защитник перепрыгнул через Шакила О'Нила с символом супермена на груди и получил 50 баллов.

В решающей попытке Диалло набрал 45 очков, чего хватило для победы.

Что такое данк? Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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