Баскетболист подло ударил в пах соперника и швырнул мяч в другого во время матча НБА: видео

В матче плей-офф НБА между "Филадельфией" и "Торонто" больше всего выделялся игрок хозяев Бен Симмонс. Но не удачными действиями, а грубой игрой.

Сначала Бен Симмонс во второй четверти ударил Кайла Лаури локтем в пах. Разыгрывающий "Филадельфии" оказался на паркете после попытки забрать подбор в нападении, после чего резко поднял левый локоть и ударил Лаури, который стоял над ним. Эпизод остался без внимания арбитров, несмотря на то, что Лаури после удара упал на паркет и бил рукой, показывая, как ему больно.

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Ben Simmons with the sneaky elbow to Kyle Lowry's balls pic.twitter.com/WmLzdsY8Lq — gifdsports (@gifdsports) 3 травня 2019 р.

Но лига может изучить момент и наказать Симмонса неспортивным фолом.

Это уже будет второе наказание для Симмонса за этот матч. Во время матча он получил технический фол из-за того, что бросил мяч в форварда соперника Паскаля Сиакама. Инцидент произошел в перерыве между 3-й и 4-й четвертями встречи. Сиакам решил сделать дальний бросок. Под кольцом в то время стоял Симмонс, который перехватил мяч и запустил его обратно в Сиакама. Арбитр, который находился рядом, сразу же выписал Симмонсу технический фол.