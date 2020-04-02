Баскетболист сборной Украины Бобров вылечился от коронавируса

Баскетболист испанского клуба "Фуэнлабрада" и национальной сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции.

Эту приятную весть вчера, 1 апреля, сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в своем фейсбуке.

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Хорошие новости! Мы уже имеем положительные результаты нашей работы – 11 пациентов выписаны домой с клиническим выздоровлением, в том числе пациент с сопутствующими хроническими заболеваниями. Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену – быстро поправился, – написала врач.

Добавим, что о своем положительном тесте баскетболист сообщил в своем инстаграме.

С началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, в том числе и Боброва.

В текущем сезоне Лиги АСВ украинец сыграл в 21 матче, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Украине выявили 804 случая заболеваний коронавирусом, из них 20 человек умерли. 13 человек смогли выздороветь.



Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 канала​

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