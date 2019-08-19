Баскетболист сборной Украины стал игроком "Киев-Баскет"

Опытный форвард Максим Пустозвонов стал игроком "Киев-Баскет". Он должен помочь клубу в Лиге чемпионов.

"Приятно возвращаться домой. И конечно, при выборе команды у меня был приоритет – "Киев-Баскет" выступает в Лиге чемпионов. Для меня это важно. Это едва ли не самая главная причина, почему я выбрал именно этот вариант. У нас собралась очень хорошая группа ребят. Мы должны объединиться в одну команду для достижения общих целей. Все нацелены на чемпионский титул, и это тоже очень важно", – заявил после подписания соглашения Максим Пустозвонов.

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Профессиональную карьеру воспитанник белоцерковского баскетбола начал в столице, проведя шесть сезонов в составе БК "Киев". Далее Пустозвонов обогатил свой опыт выступлениями в ведущих украинских командах – "Азовмаш", "Донецк", "Строитель" и "Динамо". Пробовал свои силы в чемпионате Румынии, где в 2017 году стал чемпионом страны с "Клуж". 20 октября 2017 года выставил свою кандидатуру на драфт Лиги развития НБА. Был избран в первом раунде под 17-м номером клубом "Мемфис Гасл". Практически сразу был обменян в "Кантон Чардж", который является фарм-клубом "Кливленд Кавальерс". В начале марта 2018 года "Кантон Чардж" расторг контракт с Максимом Пустозвоновым. Прошлый сезон Пустозвонов сыграл в Суперлиге Пари-Матч в составе БК "Одесса": провел 31 игру с средними показателями 13,3 очка, 4,1 подбора, 1,6 результативные передачи.

В составе сборной Украины, за которую выступает с 2009 года, участвовал в чемпионате мира 2014-го года.