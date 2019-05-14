Баскетболист сборной Украины стал самым ценным игроком тура в чемпионате Испании

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Владимир Герун
Владимир Герун

Бигмен национальной сборной Украины Владимир Герун стал самым ценным игроком 32 тура чемпионата Испании.

В матче против "Гран Канарии" украинский легионер "Бреогана" за 28 минут набрал 25 очков (9/14 двухочковых, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов (4 в нападении) и 2 передачи, заработав на себе 9 фолов при 1 персональном замечании.

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Его рейтинг эффективности составил 36 баллов — это лучший показатель тура.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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