Баскетболист сборной Украины вернулся в китайский клуб и отправился на карантин
Игрок сборной Украины по баскетболу Пух Джетер вернулся в Китай. Там у него подписан контракт с местным клубом "Фуцзянь".
По возвращении в Китай Джетер на две недели отправится на карантин. Только после этого он сможет приступить к тренировкам с командой.
Стоит отметить, что в то время как во всем мире останавливаются массовые спортивные мероприятия (в том числе и в Украине), в Китае объявили, что их баскетбольный чемпионат будет возобновлен 15 апреля.
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- Юджин "Пух" Джетер – украинский баскетболист американского происхождения.
- Не был выбран на драфте 2006 года, игрок продолжил выступления в Европе. В 2007 году перешел в состав БК "Киев".
- 2013 года принял гражданство Украины, принял участие в чемпионате Европы 2013, на котором украинцы завоевали самое высокое место в истории — шестое.
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