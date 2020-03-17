Баскетболист сборной Украины вернулся в китайский клуб и отправился на карантин

Игрок сборной Украины по баскетболу Пух Джетер вернулся в Китай. Там у него подписан контракт с местным клубом "Фуцзянь".

По возвращении в Китай Джетер на две недели отправится на карантин. Только после этого он сможет приступить к тренировкам с командой.

Pooh Jeter has landed in China, a source told @Sportando.

Jeter will have a two-week quarantine before rejoining his team Fujian of CBA league — Emiliano Carchia (@Carchia) March 17, 2020

Стоит отметить, что в то время как во всем мире останавливаются массовые спортивные мероприятия (в том числе и в Украине), в Китае объявили, что их баскетбольный чемпионат будет возобновлен 15 апреля.

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