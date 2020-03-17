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Баскетболист сборной Украины вернулся в китайский клуб и отправился на карантин

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Игрок сборной Украины по баскетболу Пух Джетер вернулся в Китай. Там у него подписан контракт с местным клубом "Фуцзянь".

По возвращении в Китай Джетер на две недели отправится на карантин. Только после этого он сможет приступить к тренировкам с командой.

Стоит отметить, что в то время как во всем мире останавливаются массовые спортивные мероприятия (в том числе и в Украине), в Китае объявили, что их баскетбольный чемпионат будет возобновлен 15 апреля.

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  • Юджин "Пух" Джетер – украинский баскетболист американского происхождения.
  • Не был выбран на драфте 2006 года, игрок продолжил выступления в Европе. В 2007 году перешел в состав БК "Киев".
  • 2013 года принял гражданство Украины, принял участие в чемпионате Европы 2013, на котором украинцы завоевали самое высокое место в истории — шестое.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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