Баскетболист в двух матчах подряд забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной: видео
Баскетболист "Прометея" Денис Лукашов дважды подряд оформил баззер-битер. Он забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной.
Впервые Лукашов это сделал в матче против "Черкасских обезьян".
Видео баззера в исполнении Лукашова в матче против "Черкасских обезьян"
К слову: Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота со своей половины после паса от голкипера: видео
А потом повторил это же в игре против "Киев-Баскет".
Смотрите видео баззер-битера Лукашова в матче против "Киев-Баскет"
Однако успеха это команде Лукашова не принесло. В обоих случаях "Прометей" уступал соперникам.
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