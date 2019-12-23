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Баскетболист в двух матчах подряд забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной: видео

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Денис Лукашов / ФБУ

Баскетболист "Прометея" Денис Лукашов дважды подряд оформил баззер-битер. Он забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной.

Впервые Лукашов это сделал в матче против "Черкасских обезьян".

Видео баззера в исполнении Лукашова в матче против "Черкасских обезьян"

К слову: Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота со своей половины после паса от голкипера: видео

А потом повторил это же в игре против "Киев-Баскет".

Смотрите видео баззер-битера Лукашова в матче против "Киев-Баскет"

Однако успеха это команде Лукашова не принесло. В обоих случаях "Прометей" уступал соперникам.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт БК Прометей Баскетбол
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