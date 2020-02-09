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Баскетболист в США получил жуткую травму головы и потерял сознание: видео

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Оскар да Силва / gostanford.com

В США во время матча между университетом Стэнфорда и Колорадо произошел жуткий инцидент. Баскетболист университета Стэнфорда, Оскар да Силва, получил страшную травму головы после падения на паркет.

Да Силва стал на пути форварда Эвана Бетти, когда тот совершал проход под кольцо. Бетти врезался в да Силву, в результате чего оба игрока оказались на паркете.

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Форвард университета Стэнфорда ударился головой о паркет и потерял сознание.

Медицинский штаб стэнфордского университета смог привести в чувство баскетболиста. Да Силва поднялся на ноги, но покинул площадку только с помощью медиков.

Видео инцидента с Оскаром да Силвой

После эпизода некоторые игроки не сдерживали эмоций и плакали. Также баскетболисты обеих команд обнялись в честь травмированного игрока.

Сейчас детали состояния да Силвы не сообщаются. Поединок в США завершился победой Колорадо со счетом 81:74.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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