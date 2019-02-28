Баскетболист выполнил невероятный бросок перед сиреной, который принес его команде победу: видео

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Дуэйн Уэйд
Дуэйн Уэйд / twitter.com/moistymonkeyy

Баскетболист команды "Майами", которая выступает в регулярном чемпионате НБА, Дуэйн Уэйд принес своим партнерам победу в матче с "Голден Стэйт".

Действующие чемпионы НБА вели матч к логической победе, пока Уэйд не взялся спасать "Майами" на последних секундах.

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Сначала "Майами" удалось сократить отставание до 2 очков. Впоследствии Уэйд, стоя на одной ноге и в борьбе с соперником, совершил трехочковый бросок.

 

 

Мяч залетел в корзину вместе с сиреной и баскетболисты "Майами" одержали победу – 125:126.

Что такое баззер-битер?
В переводе с английского buzzer beater – бросок с сиреной. Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти с сопутствующим звуком сирены. Этот термин, в большинстве случаев, используется для удачных бросков, приносящих команде победу или переводящих игру в овертайм. Если игрок выпускает мяч из рук, и сирена об окончании времени раздается в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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