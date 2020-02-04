Баскетболист забросил мяч в корзину, перепрыгнув через соперника: видео

В матче чемпионата Индонезии по баскетболу между клубами "Сатья Вакана" и "Бима" произошел интересный момент. Игрок хозяев Монрелл Уильямс забросил мяч в корзину, перепрыгнув через соперника.

Уильямс, выступающий за "Сатью Вакану", в последней четверти получил передачу от партнера и решил оформить слэм-данк.

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Что такое слэм-данк?

Вид броска в баскетболе при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – 2 очка.

Видео броска Вильямса

Слэм-данк Уильямса помог его команде выиграть поединок со счетом 91:88. Уильямс стал лучшим игроком матча, набрав 32 очка.