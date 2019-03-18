Баскетболисту НБА удался сумасшедший бросок одновременно с финальной сиреной: видео

Баскетболист "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс исполнил сумасшедший бросок перед финальной сиреной в матче с "Бруклином".

За 5 секунд до завершения последней четверти счет на табло был равный – 116:116.

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Однако именно баскетболисты "Клипперс" владели мячом и смогли идеально провести последнюю атаку.

Лу Уильямс получил мяч за две секунды до финальной сирены и выполнил отличный баззер-биттер, который принес победу хозяевам паркета 119:116.

Что такое баззер-битер?С английского от buzzer beater – удар с сиреной. Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти с сопутствующим звуком сирены. Этот термин в большинстве случаев употребляется относительно удачных бросков, приносящих команде победу или переводящих игру в овертайм. Если игрок выпускает мяч из рук, и сирена об окончании времени раздается в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.

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