Баскетболисты "Черкасских мавп" провели открытую тренировку с болельщиками

Всеукраинская акция "Тренировка со звездой" состоялась 16 октября на площадке нового Дворца спорта "Строитель". В ходе тренировки баскетболисты "Черкасских мавп" Александр Кольченко, Иван Ткаченко, Джайлин Эйрингтон и Дион Райт продемонстрировали яркие баскетбольные приемы и поделились секретами с желающими.

Особенно поразил лучший бомбардир регулярного первенства Сеад Хаджифейзович.

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После тренировки состоялась товарищеская игра между импровизированными "сборными" журналистов и болельщиков. Игроки "Черкасских мавп" поровну "разбавили" составы обеих команд.

На площадке шла настоящая "заруба", и коллективы отдавались игре до последнего. Фанаты оказались сильнее и победили масс-медиа с разницей в несколько очков.

"Подобное мероприятие очень важно для нашей стратегии клуба, мы как одна семья. Сегодня на одной площадке были игроки, болельщики и журналисты. Это прекрасный пример единения ради достижения одной цели. Благодарен организаторам за подобный опыт", — рассказал главный тренер БК "Черкасские Мавпы" Максим Михельсон.

По словам представителя TM Parimatch Вадима Мисюры, ключевая миссия проекта — популяризация спорта и здорового образа жизни среди украинцев.

"Торговая марка Parimatch совместно с Федерацией баскетбола Украины уже третий сезон проводит акцию "Тренировка со звездой". И очень приятно, что эстафету после многих других городов Украины сегодня подхватили в Черкассах. Мы уверены, что благодаря таким мероприятиям уровень баскетбола в украинских городах будет неуклонно расти и болельщиков на трибунах станет больше", – отметил Вадим Мисюра.

Сейчас "Мавпы" находятся на пятой строчке турнирной таблицы и готовятся к следующему поединку с БК "Киев-Баскет", который состоится уже 18 октября.