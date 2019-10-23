Баскетболисты Кавай Ленард и Пол Джордж снялись с Шварценеггером в рекламе нового "Терминатора"

31 октября на большие экраны выйдет новая часть "Терминатора" – "Темные судьбы" или же "Фатум" (Terminator: Dark Fate). В фильме снялись Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. А в рекламе – баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Ленард и Пол Джордж.

В рекламе Шварценеггер называет Ленарда еще одним Терминатором. Все из-за того, что баскетболист не чувствует боли и жалости. А Линда Хэмилтон (исполнительница роли Сары Коннор) эту встречу Шварца и Лэнарда назвала "съездом терминаторов".

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Видео рекламы нового фильма "Терминатор" с Каваем Ленардом и Полом Джорджем

О чем новый фильм "Терминатор: Фатум"

Прошло более двух десятилетий с того времени, как Сара Коннор помешала Судному дню, изменила будущее и переписала судьбу человечества. Дени Рамос (Натали Рейз) живет простой жизнью в Мехико с братом (Диего Бонета) и отцом, когда чрезвычайно улучшенный и смертельно опасный новый Терминатор Rev-9 (Габриэль Луна) возвращается сквозь время, чтобы убить ее. Дальнейшая жизнь Дени зависит от объединения ее сил с двумя воинами: Грейс (Маккензи Дэвис), усиленной суперсолдатом из будущего, и закаленной битвами Сарой Коннор (Линда Хэмилтон). Поскольку Rev-9 безжалостно уничтожает все и каждого на своем пути, чтобы добраться к Дени, эти трое обращаются за помощью к Т-800 (Арнольд Шварценеггер) из прошлого Сары, который становится их последней надеждой.

Официальный трейлер нового фильма "Терминатор: Фатум"

Официальный трейлер нового фильма "Терминатор: Фатум"