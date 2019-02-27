Баскетболисты команды НБА застряли в лифте перед игрой: видео
Сразу несколько игроков баскетбольного клуба "Портленд", который выступает в регулярном чемпионате НБА, попали в неприятную ситуацию.
Девять игроков "Портленда" застряли на полчаса в лифте в Бостоне.
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Инцидент произошел перед матчем против "Бостона", который состоится этой ночью.
Отметим, что в турнирной таблице западной конференции "Портленд" занимает четвертое место.
Источник: 24 Канал
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