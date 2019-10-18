Баскетболисты "Николаева" одержали первую победу в сезоне, выиграв с разницей в одно очко

Баскетболисты "Николаева" на домашнем паркете на последних секундах матча вырвали победу у новичков Суперлиги Пари-Матч – "Харьковских Соколов" со счетом 74:73.

"Корабелы" с первых секунд игры обозначили свое преимущество выигранным спорным мячом, отскоком на чужом щите и эффектными тремя баллами от американца Давела. "Соколы" первые очки сумели набрать лишь на третьей минуте игры со штрафной линии: дважды точен был Джамар.

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После этого на паркете несколько минут команды вели равную борьбу, но уже во второй половине четверти николаевцы при родных трибунах сумели оформить рывок и повести в игре +8 после удачного среднего от Адедирана. Еще через минуту после удачного прохода от того же Адедирана разница в счете составила уже 10 баллов. Завершился стартовый отрезок со счетом 21:14.

Во второй четверти гости сумели довольно быстро отыграться и уже на второй минуте счет сравнять: три подряд дальних забили Джексон и Бояркин. Хозяева усилиями неутомимого капитана Онуфриева пытались снова убежать в отрыв, но харьковчане уже своих оппонентов не отпускали, хотя и сами переломить ход игры и выйти в лидеры также не могли. Первая половина игры завершилась при минимальном преимуществе команды Виталия Черния – 32:31.

Во второй половине матча "корабелы" снова завладели инициативой и удалились в счете на расстояние десяти баллов: продолжал активно работать Адедиран, помогали опытному бигмену капитан и по совместительству лучший снайпер хозяев паркета Онуфриев. Однако, в последнем периоде "Соколы" снова подобрались вплотную.

Решался же матч на последних секундах игры: "Николаев" вошел в клатч-тайм имея преимущество в 1 балл за минуту до окончания игры, гости же на последних секундах в своих попытках были не точными. 74:73 – первая в сезоне победа для команды из Николаева.

Николаев – Харьковские Соколы – 74:73 (21:14, 11:17, 30:22, 12:20)