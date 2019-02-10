Баскетболисты сборной Украины устроили эффектные разборки в Испании: видео

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Артем Пустовой в матче за "Барселону"
Артем Пустовой в матче за "Барселону" / twitter.com/fcbbasket

Баскетболисты сборной Украины Артем Пустовой и Вячеслав Кравцов, выступающие в чемпионате Испании, сошлись в матчах своих команд в рамках 20-го тура. "Барселона" Пустового уверенно победила "Фуэнлабраду" Кравцова.

Барселона – Фуэнлабрада 106:76 (24:15, 35:21, 17:22, 30:18)

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Уже в первой четверти "Барселона" заявила о том, что стремится одержать победу. Хозяева паркета сделали рывок +9. Во второй четверти каталонцы только нарастили преимущество и на большой перерыв ушли при счете 59:36.

В третьей четверти гостям удалось получить локальный успех – выиграть четверть 17:22. Похоже, что это разгневало бесспорных лидеров чемпионата Испании, которые разгромили невежливых гостей в последнем отрезке поединка 30:18 и получили крупную победу.

Украинский центровой "Барселоны" Артем Пустовой оказался одним из лучших игроков матча. В его активе 15 очков, 2 подбора и 1 результативная передача.

 

 

Пустовой эффектно набирал очки, реализуя один за другим слэм-данк.

В то же время хороший поединок провел и украинский игрок "Фуэнлабрады" Кравцов. За матч он набрал 8 очков и сделал 2 подбора.

Если "Барселона" Пустового лидирует в чемпионате, то "Фуэнлабрада" Кравцова занимает только 14 место из 18 команд.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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